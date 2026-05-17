Американский журнал оценил потенциал обновленного российского Ту-160М

Американское издание Military Watch Magazine сообщило о продолжающейся модернизации российского стратегического бомбардировщика Ту-160М, которая может включать интеграцию гиперзвукового вооружения.

По данным журнала, модернизированная версия самолета способна применять крылатые ракеты Х-55СМ для поражения наземных целей. В публикации отмечается, что бомбардировщик рассматривается как одна из ключевых платформ дальней авиации России.

Авторы материала сравнили Ту-160М с американским B-52 Stratofortress, указав, что обе машины проходят обновление для продления срока службы и адаптации к современным условиям ведения боевых действий.

Отдельное внимание в публикации уделяется перспективе оснащения самолета гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования и дальнобойными противокорабельными средствами поражения. По мнению авторов, это может расширить радиус действия и перечень потенциальных целей для авиационного комплекса.

Программа модернизации Ту-160М предусматривает обновление бортовой электроники, систем связи и навигации, а также повышение эффективности двигателей, что должно увеличить дальность полета и боевые возможности стратегической авиации России.

