Словацкий премьер не поддержал попытку Венгрии остановить помощь Киеву

Премьер-министр Словакия Роберт Фицо заявил, что венгерский политик Виктор Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать предоставление Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд долларов.
Выступая перед студентами, Фицо отметил, что сам не поддерживал участие Братиславы в механизме финансирования Киева, однако счел неправильной попытку остановить уже согласованное решение.
По словам словацкого премьера, после утверждения кредита в соответствии с международными процедурами возможности для его блокировки фактически отсутствуют.
Фицо подчеркнул, что считает нецелесообразным препятствовать реализации решений, которые уже были официально приняты европейскими структурами.
Ранее в странах Евросоюза продолжались дискуссии вокруг масштабов финансовой помощи Украине и механизмов ее согласования внутри объединения.
Читайте также: Американский журнал оценил потенциал обновленного российского Ту-160М.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.