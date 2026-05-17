Словацкий премьер не поддержал попытку Венгрии остановить помощь Киеву

Премьер-министр Словакия Роберт Фицо заявил, что венгерский политик Виктор Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать предоставление Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд долларов.

Выступая перед студентами, Фицо отметил, что сам не поддерживал участие Братиславы в механизме финансирования Киева, однако счел неправильной попытку остановить уже согласованное решение.

По словам словацкого премьера, после утверждения кредита в соответствии с международными процедурами возможности для его блокировки фактически отсутствуют.

Фицо подчеркнул, что считает нецелесообразным препятствовать реализации решений, которые уже были официально приняты европейскими структурами.

Ранее в странах Евросоюза продолжались дискуссии вокруг масштабов финансовой помощи Украине и механизмов ее согласования внутри объединения.

Венгрия и Словакия в последние годы неоднократно занимали более сдержанную позицию по вопросам военной и финансовой поддержки Киева по сравнению с рядом других стран ЕС, что периодически приводило к спорам внутри Евросоюза.

