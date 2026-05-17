Священник рассказал, каким святым молятся об исцелении

Святитель Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877−1961) был выдающимся хирургом и основателем школы гнойной хирургии, а также священнослужителем и впоследствии архиереем, принявшим сан в 1921 году и через два года постригшимся в монахи. Канонизированный в 1995 году архиепископ Лука трижды был репрессирован, несмотря на то, что в 1946 году за успехи в медицине был награжден Сталинской премией, большую часть которой он пожертвовал на помощь детям, пострадавшим во время войны.