Вэнс: медстраховки в США могли скрыто финансировать террористов

Средства, выделенные на медицинские страховки, мошенническим путём могли уходить иностранным террористическим организациям, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Такое мнение он высказал в интервью Fox News, комментируя данные за 2019 год.
По словам Вэнса, федеральные деньги, направленные в штат Миннесота, могли оказаться у группировок, которые Вашингтон причисляет к террористическим.
Вице-президент не раскрыл конкретных схем и маршрутов передачи средств, но подчеркнул, что эти факты требуют антитеррористического расследования.
Он также отметил, что до возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом масштабу мошенничества в этой сфере никто не уделял серьёзного внимания.
«Это могут быть сотни миллиардов долларов, триллион долларов», — заявил Вэнс.
Сложившуюся ситуацию он назвал шокирующей и обвинил правительство в бездействии.
«Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан», — добавил вице-президент.
Ранее Соединённые Штаты в рамках своей новой антитеррористической стратегии потребовали от стран Европы немедленно усилить меры по борьбе с террористической угрозой в регионе.