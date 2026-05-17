Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: медстраховки в США могли скрыто финансировать террористов

Средства, выделенные на медицинские страховки, мошенническим путём могли уходить иностранным террористическим организациям, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Средства, выделенные на медицинские страховки, мошенническим путём могли уходить иностранным террористическим организациям, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Такое мнение он высказал в интервью Fox News, комментируя данные за 2019 год.

По словам Вэнса, федеральные деньги, направленные в штат Миннесота, могли оказаться у группировок, которые Вашингтон причисляет к террористическим.

Вице-президент не раскрыл конкретных схем и маршрутов передачи средств, но подчеркнул, что эти факты требуют антитеррористического расследования.

Он также отметил, что до возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом масштабу мошенничества в этой сфере никто не уделял серьёзного внимания.

«Это могут быть сотни миллиардов долларов, триллион долларов», — заявил Вэнс.

Сложившуюся ситуацию он назвал шокирующей и обвинил правительство в бездействии.

«Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан», — добавил вице-президент.

Ранее Соединённые Штаты в рамках своей новой антитеррористической стратегии потребовали от стран Европы немедленно усилить меры по борьбе с террористической угрозой в регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше