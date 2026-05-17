Минобрнауки: до 15 дополнительных баллов смогут получить абитуриенты вузов

Максимальный бонус при поступлении в российские университеты за индивидуальные достижения составит 15 баллов.
Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
Все учитываемые успехи делятся на две категории. За первую группу — общие достижения — ВУЗ вправе начислить до 10 баллов. Во вторую входят целевые показатели, их оценивают максимум в 5 баллов при приёме на большинство программ.
Среди общих заслуг, которые принимает комиссия, — золотой значок ГТО, аттестат или диплом с отличием, победы в олимпиадах и волонтёрская деятельность. Плюсом идут дополнительное спортивное или творческое образование, армейская служба по призыву либо контракту, а также успехи на чемпионате «Абилимпикс».
Конкретный список таких достижений каждый университет утверждает самостоятельно. Однако главное правило едино: больше 10 баллов за них не дадут.
