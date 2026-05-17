В Риге заявили о недовольстве жителей Латвии поддержкой Украины

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что значительная часть жителей Латвии не поддерживает Украину и выступает против использования воздушного пространства республики для атак беспилотников на Россию. Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам политика, простые жители страны не разделяют нынешний курс властей в отношении украинского конфликта. Росликов также раскритиковал политические силы, участвующие в формировании нового правительства Латвии.
Депутат утверждает, что партия «Национальное объединение» проводит жесткую линию в отношении русскоязычного населения и поддерживает антироссийскую повестку. По его мнению, такая политика усиливает внутреннее напряжение в республике.
Поводом для новых споров внутри Латвии стал инцидент в Резекне. В начале мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил о падении беспилотника на территории объекта хранения нефтепродуктов. После этого МИД Латвии направил протест российскому посольству.
При этом министр обороны республики Андрис Спрудс допускал, что беспилотник мог иметь украинское происхождение. Позднее стало известно о его отставке. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр утратил доверие после ситуации с беспилотниками.
На должность главы Минобороны предложен полковник вооруженных сил Райвис Мелнис, который, по словам Силини, в последнее время работал на Украине.
В Латвии в последние месяцы продолжаются дискуссии вокруг вопросов безопасности, военного сотрудничества с Киевом и присутствия инфраструктуры НАТО в странах Балтии. На этом фоне тема использования воздушного пространства и возможных рисков для приграничных регионов остается одной из наиболее обсуждаемых в местной политике.
