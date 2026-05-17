BZ: Коррупционный скандал в окружении Зеленского угрожает кредиту от ЕС

«Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьёзному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении», — говорится в публикации.
Кроме того, как пишет издание, для предоставления Киеву финансовой помощи остаются нерешёнными несколько важных моментов. В частности, до сих пор не подписан «Меморандум о взаимопонимании» и само детальное кредитное соглашение. Кроме того, не открыт банковский счёт, через который должны были бы перечисляться средства ЕС.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд в ближайшие недели отправит на Украину новую миссию для проверки экономических реформ в рамках кредитной программы на $8,1 млрд. В МВФ считают, что Киеву необходимо активнее искать внутренние источники финансирования и расширять налоговую базу.
