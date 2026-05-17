Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болгария впервые победила на Евровидении

Победителем Евровидения-2026 впервые стала Болгария, на втором месте Израиль, на третьем — Румыния, следует из трансляции мероприятия в Вене.

Победителем Евровидения-2026 впервые стала Болгария, на втором месте Израиль, на третьем — Румыния, следует из трансляции мероприятия в Вене.

По итогам голосования жюри и зрителей первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga.

Вторым стал израильский исполнитель Ноам Беттан (Michelle).

Замкнула тройку румынка Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.

Ранее сообщалось, что пять стран бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля в конкурсе.

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что бойкот Евровидения рядом стран Европы связан с настроениями внутри европейского общества и изменением отношения к ближневосточному конфликту.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше