Болгария впервые победила на Евровидении

Победителем Евровидения-2026 впервые стала Болгария, на втором месте Израиль, на третьем — Румыния, следует из трансляции мероприятия в Вене.
По итогам голосования жюри и зрителей первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga.
Вторым стал израильский исполнитель Ноам Беттан (Michelle).
Замкнула тройку румынка Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.
Ранее сообщалось, что пять стран бойкотируют Евровидение из-за участия Израиля в конкурсе.
Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что бойкот Евровидения рядом стран Европы связан с настроениями внутри европейского общества и изменением отношения к ближневосточному конфликту.