Более 700 украинцев просили убежища в России: в 2026 году число таких обращений возросло

Украинцы всё чаще обращаются к России за помощью. С начала 2026 года из Незалежной поступило более 700 запросов о предоставлении убежища в РФ. Граждане Украины чаще других иностранцев обращались с такой просьбой к России в этом году. Так пишет ТАСС со ссылкой на статистические данные.
Уточняется, что за три месяца 2026 года от граждан Украины поступило 712 заявлений о предоставлении убежища в РФ. Всего таких обращений зафиксировано 1329. Более половины — от жителей Украины.
Часто с такой просьбой к РФ обращались также граждане Ирана, Афганистана и Узбекистана. Число заявлений об убежище для украинцев выросло на 24 случая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Граждане Украины также стали чаще въезжать в Россию. В первом квартале года зафиксирован рост числа прибывших. Всего границу пересекли более 5 600 украинцев.