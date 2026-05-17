В АТОР объяснили, почему подешевел отдых для россиян в Азии

АТОР: отели в Азии начали испытывать дефицит туристов и предлагают скидки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Отели Азии, куда чаще всего отправлялись европейские путешественники, начали испытывать дефицит туристов, в связи с этим они стали предоставлять скидки на проживание, которые могут привлечь россиян, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов», — добавил он.

По его словам, российские туристы не относятся к пугливым и довольно быстро возвращаются на любое направление, в то время как европейцы предпочитают отдыхать на своем континенте.

Мурадян также выразил уверенность, что туроператоры будут предлагать скидки и запускать акции раннего бронирования на осенне-зимний период, чтобы прощупать, есть ли интерес у российских туристов.