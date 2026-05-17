Собянин: на подлёте к Москве сбиты девять БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников, а позже — ещё одного, летевшего на столицу.
Собянин опубликовал два сообщения в своём канале на платформе МАХ.
«Сбиты восемь БПЛА», — написал он.
Позже мэр добавил, что силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один дрон.
«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — говорится во втором сообщении.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее силы ПВО сбили 12 беспилотников, направлявшихся к Москве.
