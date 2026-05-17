Трамп обвинил демократов в растратах при проведении исследований по климату

Предыдущая американская администрация, которую возглавлял демократ Джо Байден, направила миллиарды долларов на проведение якобы фиктивных исследований по изменению климата, заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома обратил внимание на признание главного комитета ООН по климату, который констатировал, что его ранние прогнозы были неверными.
«Слишком долго демократы использовали климатическую повестку, чтобы пугать американцев, проводить ужасную энергетическую политику и финансировать миллиарды долларов в свои фиктивные исследовательские программы. Демократы используют климатическую панику для продвижения своей новой зеленой аферы», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.
Он также обвинил Демократическую партию в использовании климатической повестки для продвижения зелёной энергетики и назвал эти действия аферой. Трамп подчеркнул, что за время его правления любые исследовательские программы, касающиеся климата, «всегда будут базироваться на правде, науке и фактах».
Напомним, в апреле 2025 года сообщалось, что Белый дом уволил сотни учёных, которые занимались подготовкой регулярного отчёта по изменению климата в США. Документ выпускается каждые 4 года. В последний раз отчёт был опубликован в 2024 году.