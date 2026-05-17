Венесуэла депортировала экс-министра в США

В документе уточняется, что решение было принято в соответствии с миграционным законодательством страны. Венесуэльские власти также указали, что Сааб фигурирует в расследованиях, связанных с преступлениями на территории США.
Алекс Сааб имел колумбийское и венесуэльское гражданство, а также статус дипломатического посланника. Он участвовал в зарубежных поездках, связанных с поставками продовольствия и медикаментов в Венесуэлу в условиях американских санкций.
В июне 2020 года Сааб был задержан в Кабо-Верде по запросу США после технической посадки самолета. Спустя год его экстрадировали в Соединенные Штаты, где ему предъявили обвинения в отмывании около 350 миллионов долларов через американскую банковскую систему.
В декабре 2023 года Сааб был освобожден в рамках обмена заключенными между США и Венесуэлой и вернулся в Каракас. Позднее он получил должность министра промышленности и национального производства.
В январе 2026 года Алекс Сааб покинул пост после реорганизации правительства и объединения министерств промышленности и торговли. Решение об освобождении чиновника от должности принимала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
История Алекса Сааба на протяжении нескольких лет оставалась одной из наиболее обсуждаемых тем в отношениях между Каракасом и Вашингтоном. Венесуэльские власти ранее называли его дипломатическим представителем и критиковали действия США, тогда как американская сторона рассматривала Сааба как фигуранта масштабной финансовой схемы, связанной с обходом санкционных ограничений.
