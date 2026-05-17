Венесуэла депортировала экс-министра в США

Власти Венесуэлы сообщили о депортации в США гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана, ранее занимавшего пост министра промышленности и национального производства республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министром информации и связи Венесуэлы Мигелем Пересом.

В документе уточняется, что решение было принято в соответствии с миграционным законодательством страны. Венесуэльские власти также указали, что Сааб фигурирует в расследованиях, связанных с преступлениями на территории США.

Алекс Сааб имел колумбийское и венесуэльское гражданство, а также статус дипломатического посланника. Он участвовал в зарубежных поездках, связанных с поставками продовольствия и медикаментов в Венесуэлу в условиях американских санкций.

В июне 2020 года Сааб был задержан в Кабо-Верде по запросу США после технической посадки самолета. Спустя год его экстрадировали в Соединенные Штаты, где ему предъявили обвинения в отмывании около 350 миллионов долларов через американскую банковскую систему.

В декабре 2023 года Сааб был освобожден в рамках обмена заключенными между США и Венесуэлой и вернулся в Каракас. Позднее он получил должность министра промышленности и национального производства.

В январе 2026 года Алекс Сааб покинул пост после реорганизации правительства и объединения министерств промышленности и торговли. Решение об освобождении чиновника от должности принимала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

История Алекса Сааба на протяжении нескольких лет оставалась одной из наиболее обсуждаемых тем в отношениях между Каракасом и Вашингтоном. Венесуэльские власти ранее называли его дипломатическим представителем и критиковали действия США, тогда как американская сторона рассматривала Сааба как фигуранта масштабной финансовой схемы, связанной с обходом санкционных ограничений.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше