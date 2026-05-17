ВОЗ: вспышка эболы в ДРК и Уганде — чрезвычайная ситуация

Вспышка эболы в Демократической Республике Конго и Уганде признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной и опасной для других государств, следует из заявления ВОЗ.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Ранее Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) сообщил о 13 лабораторно подтверждённых случаях в Конго. Четыре человека скончались. Ещё 246 случаев пока не подтверждены, власти проверяют данные о возможной гибели ещё 65 человек.

Власти Уганды объявили о состоянии повышенной готовности.

ВОЗ уточнила, что заболевание вызвано вирусом Bundibugyo. Вспышка квалифицирована как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение.

«Однако она не соответствует критериям чрезвычайной ситуации уровня пандемии», — подчеркнули в организации.

Точное число инфицированных и их местонахождение на данный момент неизвестны.

Точное число инфицированных и их местонахождение на данный момент неизвестны.