Силы ПВО отразили атаку еще десяти БПЛА, летевших к Москве

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Средства ПВО МО отразили атаку десяти беспилотников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В субботу и воскресенье глава города несколько раз сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
«Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше