Депутаты-лейбористы выступили за отставку Кира Стармера

Как отмечает агентство Bloomberg, в Лейбористской партии нарастает недовольство действиями главы правительства. Более 20 процентов депутатов-лейбористов высказываются за его отставку. Существенным фактором, по данным источников, стал разговор Стармера с министром энергетики Эдом Милибэндом, который является его давним союзником. Утверждается, что Милибэнд предложил премьеру определить дату своего ухода. Стармер отклонил это предложение, отметив, что его отставка создала бы предпосылки для прихода к власти правого популиста Найджела Фараджа.