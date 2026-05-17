Депутаты-лейбористы выступили за отставку Кира Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ранее заявлявший о намерении обеспечить стабильность после периода нахождения у власти Консервативной партии, столкнулся с внутриполитическим кризисом.

Источник: Reuters

Как отмечает агентство Bloomberg, в Лейбористской партии нарастает недовольство действиями главы правительства. Более 20 процентов депутатов-лейбористов высказываются за его отставку. Существенным фактором, по данным источников, стал разговор Стармера с министром энергетики Эдом Милибэндом, который является его давним союзником. Утверждается, что Милибэнд предложил премьеру определить дату своего ухода. Стармер отклонил это предложение, отметив, что его отставка создала бы предпосылки для прихода к власти правого популиста Найджела Фараджа.

Дополнительным фактором давления служит ухудшение экономической ситуации. Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании превысила отметку в 5,8 процента, что является максимальным значением почти за три десятилетия.

Инвесторы выражают опасения, что потенциальная смена руководства в Лейбористской партии может привести к смещению экономического курса влево и увеличению бюджетных расходов, что усиливает восприятие происходящего как «нового периода британского хаоса».

