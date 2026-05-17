В Харбине открылось X российско-китайское ЭКСПО

Источник: © РИА Новости

ХАРБИН (Китай), 17 мая — РИА Новости. Юбилейное X российско-китайское ЭКСПО открылось в воскресенье в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в нем принимают участие 16 субъектов РФ, передает корреспондент РИА Новости.

ЭКСПО продлится с 17 по 21 мая, его темой стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода». Общая выставочная площадь в этом году достигает 12 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч квадратных метров — российская экспозиция.

Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, китайскую — вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Провинциями-почетными гостями от китайской стороны в этом году стали южная провинция Гуандун и восточная Цзянси, а городом-почетным гостем от российской стороны — Москва.

От России участие также принимают Амурская, Архангельская, Мурманская, Рязанская, Тверская, Свердловская области, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Хабаровский край, ХМАО-Югра. Также среди крупнейших участников выставочной экспозиции с российской стороны — ВТБ, «Ростех», Альфа-Банк.

