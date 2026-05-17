Учитель Путина рассказала, что он говорил после избрания президентом

Учитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями об их разговоре, который состоялся сразу после того, как он был избран главой государства.
«Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: “Хватит командовать, теперь командовать буду я!”» — сказала преподаватель в беседе с журналистом «Вести» Павлом Зарубиным.
Напомним, 9 мая Вера Гуревич посетила Парад Победы в Москве по приглашению Владимира Путина. 11 мая президент лично заехал на автомобиле за учителем в гостиницу, где та остановилась, после чего они поужинали в Кремле.
Ранее Гуревич также заявила, что гордится своим бывшим учеником и считает его настоящим патриотом России. Кроме того, учитель обратила внимание, что Путин всегда уважительно относился к людям и не стремился демонстрировать своё положение.