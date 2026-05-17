Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg сообщил о нарастающем кризисе вокруг премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался под усиливающимся давлением внутри собственной партии на фоне ухудшения экономической ситуации в стране.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался под усиливающимся давлением внутри собственной партии на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, часть депутатов Лейбористской партии выступает за смену руководства. Как утверждают источники агентства, более пятой части парламентариев-лейбористов поддерживают идею отставки Стармера.

Одним из наиболее заметных эпизодов Bloomberg называет разговор премьера с министром энергетики Эд Милибэнд. По данным агентства, Милибэнд предложил главе правительства обозначить сроки ухода с поста. Стармер, как утверждается, отказался обсуждать возможную отставку, заявив, что это может привести к усилению позиций правых популистов.

В публикации также говорится об обеспокоенности инвесторов состоянием британской экономики. Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании превысила 5,8 процента, что стало максимальным показателем почти за три десятилетия.

Финансовые рынки опасаются, что возможная смена власти внутри лейбористов приведет к более затратной экономической политике и росту бюджетных расходов. На этом фоне Bloomberg пишет о признаках нового периода политической нестабильности в стране.

Отдельное внимание в британской политике сейчас уделяется росту популярности лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Социологические опросы фиксируют увеличение поддержки правопопулистских сил, что усиливает давление как на правительство, так и на руководство Лейбористской партии.

Читайте также: Венесуэла депортировала экс-министра в США.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше