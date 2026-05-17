Bloomberg сообщил о нарастающем кризисе вокруг премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался под усиливающимся давлением внутри собственной партии на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации издания, часть депутатов Лейбористской партии выступает за смену руководства. Как утверждают источники агентства, более пятой части парламентариев-лейбористов поддерживают идею отставки Стармера.
Одним из наиболее заметных эпизодов Bloomberg называет разговор премьера с министром энергетики Эд Милибэнд. По данным агентства, Милибэнд предложил главе правительства обозначить сроки ухода с поста. Стармер, как утверждается, отказался обсуждать возможную отставку, заявив, что это может привести к усилению позиций правых популистов.
В публикации также говорится об обеспокоенности инвесторов состоянием британской экономики. Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании превысила 5,8 процента, что стало максимальным показателем почти за три десятилетия.
Финансовые рынки опасаются, что возможная смена власти внутри лейбористов приведет к более затратной экономической политике и росту бюджетных расходов. На этом фоне Bloomberg пишет о признаках нового периода политической нестабильности в стране.
Отдельное внимание в британской политике сейчас уделяется росту популярности лидера партии Reform UK Найджела Фараджа. Социологические опросы фиксируют увеличение поддержки правопопулистских сил, что усиливает давление как на правительство, так и на руководство Лейбористской партии.
