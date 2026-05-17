Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудничество России и Китая продолжает углубляться, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: сотрудничество Китая и России углубляется и приносит свои плоды.

Источник: © РИА Новости

ХАРБИН (Китай), 17 мая — РИА Новости. Сотрудничество Китая и России во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

«Благодаря совместным усилиям обеих сторон сотрудничество между Китаем и Россией во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты», — говорится в послании Си Цзиньпина, которое зачитал на церемонии открытия ЭКСПО вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Он выразил надежду, что выставка предоставит компаниям обеих стран возможность для использования преимуществ добрососедства и взаимодополняемости Китая и России, углубления всестороннего прагматичного сотрудничества, а также более эффективного содействия социально-экономическому развитию обеих стран.

Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше