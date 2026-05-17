Сотрудничество России и Китая продолжает углубляться, заявил Си Цзиньпин

Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».