Австрийцы заинтересовались российскими «Нивами» на выставке

Посетители выставки в Зальцбурге живо интересовались российскими автомобилями «Нива» и мотоциклами, сообщил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Об этом Черкашин рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, российская техника была представлена на выставке, посвящённой охоте и активному отдыху. У стендов с автомобилями «Нива» и мотоциклами собралось много посетителей.

«Люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», — отметил генконсул.

Он также добавил, что интерес к российской культуре в Австрии сохраняется на высоком уровне. Особенно это заметно в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов.

Ранее власти Австрии пообещали восстановить советское воинское захоронение в Вене и расследовать произошедшее ЧП.