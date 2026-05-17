Австрийцы заинтересовались российскими «Нивами» на выставке

Посетители выставки в Зальцбурге живо интересовались российскими автомобилями «Нива» и мотоциклами, сообщил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Об этом Черкашин рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, российская техника была представлена на выставке, посвящённой охоте и активному отдыху. У стендов с автомобилями «Нива» и мотоциклами собралось много посетителей.
«Люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», — отметил генконсул.
Он также добавил, что интерес к российской культуре в Австрии сохраняется на высоком уровне. Особенно это заметно в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов.
