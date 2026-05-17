Власти Венесуэлы депортировали экс-министра Алекса Сааба в США

Он занимал пост министра промышленности и национального производства Венесуэлы с октября 2024 года по 16 января 2026 года. В июне 2020 года Сааба задержали в Кабо-Верде по запросу американской стороны. В октябре 2021 года его экстрадировали в США, где обвинили в отмывании 350 миллионов долларов через банки. В декабре 2023 года после судебной тяжбы Сааба освободили в рамках обмена заключёнными между Вашингтоном и Каракасом, после чего он вернулся в Венесуэлу.