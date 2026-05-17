Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Венесуэлы депортировали экс-министра Алекса Сааба в США

Правительство Венесуэлы депортировало в Соединённые Штаты гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана. Об этом сообщила пресс-служба министра информации и связи республики Мигеля Переса. Депортацию провели 16 мая 2026 года.

Источник: Life.ru

В официальном заявлении указано, что решение о высылке приняли в соответствии с миграционным законодательством Венесуэлы. Власти сослались на причастность Сааба к совершению различных преступлений на территории США.

Он занимал пост министра промышленности и национального производства Венесуэлы с октября 2024 года по 16 января 2026 года. В июне 2020 года Сааба задержали в Кабо-Верде по запросу американской стороны. В октябре 2021 года его экстрадировали в США, где обвинили в отмывании 350 миллионов долларов через банки. В декабре 2023 года после судебной тяжбы Сааба освободили в рамках обмена заключёнными между Вашингтоном и Каракасом, после чего он вернулся в Венесуэлу.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана 16 мая 2026 года в соответствии с нормативными положениями миграционного законодательства Венесуэлы», — говорится в заявлении.

Ранее полиция Таиланда депортировала с острова Пхукет двух иностранных туристов за непристойное поведение в общественном месте. Видео, на котором пара занималась сексом в тук-туке во время движения, попало в социальные сети и вызвало возмущение у пользователей. Местные жители заявили, что такие инциденты подрывают репутацию курорта. Нарушителями оказались 41-летний испанец и 43-летняя перуанка. На допросе они признали свою вину. После депортации их внесли в чёрный список, что закрыло им въезд в страну на неопределённый срок.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше