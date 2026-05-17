В мире формируется система сил, которая последовательно подталкивает государства к военным конфликтам, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. По его словам, эти процессы проявляются на фоне украинского кризиса и ситуации вокруг Ирана, где, как он утверждает, изначально не было общего запроса на войну.
Эксперт связал происходящее с влиянием структур, которые, по его оценке, ассоциируются с британским внешнеполитическим ведомством — Foreign, Commonwealth & Development Office. Он утверждает, что именно такие силы получают преимущество в текущей международной обстановке и усиливают тенденцию к расширению конфликтов.
Отдельно Крайнер отметил, что в украинском политическом поле могли существовать радикальные группы, выступавшие за силовой сценарий против России, однако ключевым фактором он называет более широкую внешнюю систему влияния.
По его версии, с развитием глобального кризиса подобные механизмы становятся более заметными и фактически проявляют себя открыто. Также он допустил, что аналогичную роль в эскалации могут играть американские неоконсерваторы как политическое направление.
Также политолог указал, что наблюдаемые конфликты складываются в общую картину, где разные центры влияния, по его мнению, действуют в одном направлении — в сторону расширения военных противостояний и роста международной напряженности.
Читайте также: Bloomberg сообщил о нарастающем кризисе вокруг премьера Британии.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.