Политолог заявил о влиянии внешних сил на мировые конфликты

В мире формируется система сил, которая последовательно подталкивает государства к военным конфликтам, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. По его словам, эти процессы проявляются на фоне украинского кризиса и ситуации вокруг Ирана, где, как он утверждает, изначально не было общего запроса на войну.

Эксперт связал происходящее с влиянием структур, которые, по его оценке, ассоциируются с британским внешнеполитическим ведомством — Foreign, Commonwealth & Development Office. Он утверждает, что именно такие силы получают преимущество в текущей международной обстановке и усиливают тенденцию к расширению конфликтов.

Отдельно Крайнер отметил, что в украинском политическом поле могли существовать радикальные группы, выступавшие за силовой сценарий против России, однако ключевым фактором он называет более широкую внешнюю систему влияния.

По его версии, с развитием глобального кризиса подобные механизмы становятся более заметными и фактически проявляют себя открыто. Также он допустил, что аналогичную роль в эскалации могут играть американские неоконсерваторы как политическое направление.

Также политолог указал, что наблюдаемые конфликты складываются в общую картину, где разные центры влияния, по его мнению, действуют в одном направлении — в сторону расширения военных противостояний и роста международной напряженности.

