Daily Mail: Стармер решил сам уйти с поста премьера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует добровольно покинуть свой пост, сообщил колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве.
По данным колумниста, премьер рассказал близким друзьям о намерении уйти.
Неназванный член кабинета министров в беседе с колумнистом отметил, что Стармер понимает сложившуюся политическую ситуацию, но хочет покинуть пост «достойно».
Когда именно будет объявлено об отставке, пока неясно.
Ранее газета The Telegraph сообщала, что Стармер может уйти в отставку и уступить пост мэру Манчестера Энди Бернхэму.