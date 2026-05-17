Daily Mail: Стармер решил сам уйти с поста премьера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует добровольно покинуть свой пост, сообщил колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует добровольно покинуть свой пост, сообщил колумнист Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве.

По данным колумниста, премьер рассказал близким друзьям о намерении уйти.

«Кир Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера», — написал Ходжес.

Неназванный член кабинета министров в беседе с колумнистом отметил, что Стармер понимает сложившуюся политическую ситуацию, но хочет покинуть пост «достойно».

Когда именно будет объявлено об отставке, пока неясно.

«Всё ещё неясно, когда именно будет сделано это заявление», — говорится в статье.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что Стармер может уйти в отставку и уступить пост мэру Манчестера Энди Бернхэму.

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше