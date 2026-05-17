Врач Линник: кошмары в ряде случаев можно расценивать как «ночную психотерапию»

Сон часто нарушается при тревоге, депрессии, других нарушениях в эмоциональной сфере, при кризисных ситуациях и даже при заболеваниях шизофренического спектра, предупредил в беседе с RT Антон Линник, врач-психиатр, нарколог.
«С точки зрения современной психиатрии регулярные кошмарные сновидения — это сложный феномен, который может быть как важным механизмом адаптации психики, так и симптомом серьёзного расстройства, требующим вмешательства. Мозг использует сон, в частности фазу быстрого сна, для обработки эмоций и консолидации памяти. Кошмары, возникающие в эту фазу, можно рассматривать как своего рода “ночную психотерапию”, — рассказал он.
Проживая пугающий сценарий во сне, психика пытается «переварить» стресс, неразрешённые конфликты или дневные тревоги, снижая их эмоциональный накал, разъяснил эксперт.
«Например, сон о провале на важном экзамене может быть отражением реального страха не справиться с новым проектом на работе. Однако грань между нормой и патологией проходит там, где кошмары становятся регулярными, вызывают выраженные проблемы с адаптацией и нарушают социальное функционирование человека», — предупредил психиатр.
Если пугающие сны снятся чаще одного-двух раз в неделю, приводят к стойкой бессоннице и страху перед засыпанием, речь может идти о расстройстве кошмаров, добавил он.
«Важно понимать, что частые и мучительные кошмары — неспецифический, но значимый маркер психического неблагополучия. В психиатрической популяции они встречаются чаще и усугубляют симптоматику, особенно при посттравматическом стрессовом расстройстве (50—70% больных), депрессивных и тревожных расстройствах, психотических заболеваниях (почти у половины пациентов с психозами) и биполярном аффективном расстройстве, где отражают травматический опыт и эмоциональную нестабильность», — отметил специалист.
Отдельно он упомянул так называемые гипнагогические (при засыпании) и гипнопомпические (при пробуждении) галлюцинации.
«В отличие от кошмаров, где человек является участником сложного сюжета, здесь речь идёт о кратковременных, но очень ярких обманах восприятия: пациент может отчётливо видеть, как по спальне ползёт гигантский паук, слышать оклик по имени или ощущать чьё-то недоброе присутствие в комнате при полном осознании, что он уже или ещё спит», — привёл примеры собеседник RT.
По его словам, сами по себе единичные эпизоды встречаются у трети здоровых людей и являются вариантом нормы — это результат «дребезга» перехода фаз сна.
«Однако когда такие видения возникают регулярно и сопровождаются невозможностью пошевелиться (сонный паралич), мы обязаны исключить нарколепсию, тяжёлое неврологическое заболевание, при котором граница между сном и бодрствованием катастрофически размыта», — добавил нарколог.
