Аналитик Жак Бо заявил, что Франция не сможет разместить свои войска на Украине

Ранее Life.ru писал, что в Европе опасаются масштабной контрабанды оружия с Украины после завершения боевых действий. Об этом предупреждал заместитель исполнительного директора пограничного агентства ЕС Frontex Ларс Гердес. По его словам, риск особенно вырастет после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Гердес отмечал, что на Украине может остаться огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. При этом многие люди лишатся источников дохода и могут включиться в нелегальную торговлю.