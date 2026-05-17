Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо назвал ошибкой решение Орбана заблокировать кредит ЕС для Украины

Решение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о блокировке выделения кредита для Украины со стороны ЕС в размере 90 миллиардов евро было ошибочным. Об этом заявил председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

Источник: Life.ru

Выступая перед студентами, словацкий премьер отметил, что сам он также выступал против предоставления Киеву займа и даже отказался от участия в этом процессе. Тем не менее, считает он, блокировать уже принятое решение было неправильно.

«Поскольку этот кредит был принят в соответствии с международным правом, я уже не могу его блокировать. В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято», — высказался Фицо.

Ранее Роберт Фицо заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон мог бы возглавить Евросоюз вместо нынешней главы евродипломатии Каи Каллас. По его словам, альянсу необходимо «пройти через большие перемены», чтобы «Европа выжила». В противном случае, предупредил премьер, ЕС грозит та же участь, что и НАТО, которое, по его оценке, находится в абсолютно расстроенном состоянии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше