Власти Венесуэлы депортировали экс-министра Алекса Сааба

Венесуэла депортировала колумбийского гражданина Алекса Сааба, в прошлом министра в правительстве Николаса Мадуро.
Об этом сообщила миграционная служба Saime.
Решение о депортации было принято 16 мая 2026 года в соответствии с миграционным законодательством страны. Власти учли причастность Сааба к преступлениям в США, сведения о которых широко известны из публичных источников.
«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана», — говорится в заявлении.
В миграционной службе также указали, что Сааб причастен «к совершению различных преступлений в Соединённых Штатах Америки».
Куда именно его депортировали и где он сейчас находится, не уточняется.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп намекнул на будущее Венесуэлы, опубликовав изображение с 51-м штатом США.
Уполномоченный президент республики Делси Родригес заявила, что Венесуэла никогда не станет 51-м штатом США.