Власти Венесуэлы депортировали экс-министра Алекса Сааба

Венесуэла депортировала колумбийского гражданина Алекса Сааба, в прошлом министра в правительстве Николаса Мадуро.

Венесуэла депортировала колумбийского гражданина Алекса Сааба, в прошлом министра в правительстве Николаса Мадуро.

Об этом сообщила миграционная служба Saime.

Решение о депортации было принято 16 мая 2026 года в соответствии с миграционным законодательством страны. Власти учли причастность Сааба к преступлениям в США, сведения о которых широко известны из публичных источников.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана», — говорится в заявлении.

В миграционной службе также указали, что Сааб причастен «к совершению различных преступлений в Соединённых Штатах Америки».

Куда именно его депортировали и где он сейчас находится, не уточняется.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп намекнул на будущее Венесуэлы, опубликовав изображение с 51-м штатом США.

Уполномоченный президент республики Делси Родригес заявила, что Венесуэла никогда не станет 51-м штатом США.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше