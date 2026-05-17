Бойцы "Южной" получили икону Луганской Божией матери

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. В зону СВО доставили икону Луганской Божией матери, подаренную патриархом Московским и всея Руси Кириллом военнослужащим 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал для особого почитания Луганскую икону Божией матери командующему 3-й общевойсковой армией Южной группировки войск генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову. После получения иконы военным духовенством совместно с органами военно-политической работы 3-й общевойсковой армии была организована доставка иконы в зону проведения специальной военной операции на позиции частей и подразделений армии, с проведением служб и молебном для верующих военнослужащих», — следует из сообщения.
Клирик Сергиево-Посадской епархии протоиерей Дмитрий Скидаленко, сопровождавший икону во время поездок по воинским частям, в обращении к военнослужащим сказал, что образ был написан по благословению патриарха Кирилла специально для 3-й армии и является ее небесным талисманом и хранителем. «Нам предоставлена честь провезти икону по всем подразделениям 3-й армии, чтобы вы могли к ней приложиться, помолиться перед иконой Божией матери, которая слышит все молитвы», — добавил он.