Малаккский пролив стал предметом внимания США и Китая

Вашингтон и Пекин начали внимательнее рассматривать роль Малаккского пролива в системе глобальных морских перевозок, сообщает NBC. По данным источника, после эскалации вокруг Ормузского пролива этот маршрут стал фигурировать в аналитических оценках как потенциальная зона стратегического давления в случае конфликта между США и Китаем.
Речь идёт о проливе Малакка, через который проходит значительная часть мировых грузопотоков и поставок энергоносителей в страны Азии. Аналитики, на которых ссылается NBC, рассматривают его как возможный ключевой узел контроля морских перевозок в условиях ухудшения международной обстановки.
Дополнительный импульс дискуссии придало заявление министра иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан. Он отметил, что потенциальный вооружённый конфликт США и Китая в Тихоокеанском регионе может сделать нынешнюю ситуацию вокруг Ормузского пролива лишь предварительным этапом более масштабного кризиса.
В публикации подчёркивается, что Малаккский пролив уже сейчас рассматривается как стратегически важный маршрут для мировой торговли. На этом фоне отдельные аналитики указывают, что Пекин предпринимает попытки снизить зависимость от данного направления за счёт развития альтернативных транспортных маршрутов и сухопутной логистики.
