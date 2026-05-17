Собянин: силы ПВО сбили ещё десять дронов над Москвой

Атаку беспилотников на Москву продолжают отражать, уничтожены ещё десять БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Об этом Собянин написал в МАХ.
Он уточнил, что силы ПВО продолжают боевую работу. На местах падения обломков выявлены незначительные повреждения, но, по предварительным данным, никто не пострадал.
«Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», — написал мэр.
Ранее 19 украинских беспилотников было уничтожено при попытке атаки на столицу.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше