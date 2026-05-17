Премьер Британии Стармер намерен покинуть пост — Daily Mail

Кир Стармер рассматривает возможность ухода с должности премьер-министра Великобритании, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах. По данным издания, речь идёт о добровольном решении главы кабинета.
Информацию приводит колумнист газеты Дэн Ходжес, который утверждает, что о планах покинуть пост Стармер якобы сообщил своим близким знакомым.
Отмечается, что премьер-министр Кир Стармер обсуждал своё возможное решение в неформальной обстановке и выражал намерение уйти «достойно».
В материале подчёркивается, что окончательные сроки возможного объявления об отставке пока не определены. Представители правительства Великобритании ситуацию официально не комментировали.
Отметим, указывается, что сведения основаны на источниках, близких к правительственным кругам, и в публикации не приводятся официальные подтверждения от самого премьер-министра или кабинета министров.
