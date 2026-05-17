«ЦРУ использовало украинцев». В США раскрыли новые факты о конфликте

Аналитик Риттер: Запад использовал Украину для борьбы с Россией с 1948 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Запад с конца 1940-х годов пытался использовать Украину против СССР, а затем — против России, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Европе нужно положить конец конфликту на Украине. Европе нужно признать, что она играла с Украиной. И давайте не будем забывать, что Европа и США создали условия для возникновения конфликта на Украине… ЦРУ использовало западных украинцев в качестве инструмента против Советского Союза с 1948 года, в 1950 году у спецназа США был план превратить Украину в плацдарм для ведения нерегулярных боевых действий», — отметил он.

По мнению Риттера, к сегодняшнему дню западным союзникам Киева должно было стать очевидно, что дальнейшая поддержка Украины и разжигание конфликта бессмысленны.

"Мы всегда планировали использовать Украину против России, чтобы помешать ей. И Европа действовала в соответствии с этим планом. Но сегодня Европе и США пора признать, что украинская игра окончена, и выходить из конфликта, — добавил эксперт.

Как неоднократно говорил глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.

