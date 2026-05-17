Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России углубляется и приносит результаты

Двустороннее сотрудничество КНР и России во всех сферах продолжает расширяться и приносить плодотворные результаты. Об этом в ходе обращения к участникам X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Источник: Reuters

«Благодаря совместным усилиям обеих сторон сотрудничество между Китаем и Россией во всех областях продолжает углубляться и приносить плодотворные результаты», — сказано в речи Си Цзиньпина, которую на церемонии открытия ЭКСПО зачитал вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин.

Он выразил надежду, что мероприятие предоставит компаниям из РФ и КНР возможность использовать преимущества добрососедства двух стран, расширения всестороннего сотрудничества и социально-экономического развития обоих государств.

Ранее в Кремле сообщили, что предстоящая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине может затронуть широкий круг международных и двусторонних вопросов. Лидеры двух стран обсудят итоги недавних переговоров главы Китая с президентом США Дональдом Трампом. Представитель Кремля также отметил, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать аспекты «привилегированного стратегического партнёрства» на переговорах, которые скоро состоятся в Китае. В перечень тем их беседы также входит торгово-экономическое взаимодействие и международные дела.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше