Си Цзиньпин: Сотрудничество Китая и России углубляется и приносит результаты

Ранее в Кремле сообщили, что предстоящая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине может затронуть широкий круг международных и двусторонних вопросов. Лидеры двух стран обсудят итоги недавних переговоров главы Китая с президентом США Дональдом Трампом. Представитель Кремля также отметил, что Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать аспекты «привилегированного стратегического партнёрства» на переговорах, которые скоро состоятся в Китае. В перечень тем их беседы также входит торгово-экономическое взаимодействие и международные дела.