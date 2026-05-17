Аналитик Риттер заявил, что Запад использует Украину против России с 1948 года

А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ошибочным решение заблокировать кредит для Украины со стороны ЕС в размере 90 миллиардов евро. Выступая перед студентами, премьер подчеркнул, что изначально выступал против предоставления займа Киеву и даже не участвовал в обсуждении. Однако он считает, что блокировать уже принятое решение было бы неправильно.