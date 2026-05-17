По утверждению аналитика, основы нынешнего противостояния были заложены задолго до последних событий. Риттер отметил, что после Второй мировой войны американские спецслужбы выстраивали контакты с украинскими националистическими структурами, рассчитывая использовать их в борьбе против Советского Союза.
Он также упомянул разработанный в начале 1950-х годов проект американского спецназа, предполагавший использование украинской территории для диверсионной и партизанской деятельности. Риттер считает, что европейские страны в течение многих лет поддерживали линию США, направленную на ослабление России через украинское направление.
Дальнейшее участие Запада в поддержке Киева не приведёт к изменению ситуации. По его мнению, США и их союзникам следует отказаться от продолжения конфронтации и признать, что прежний подход исчерпал себя.
А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал ошибочным решение заблокировать кредит для Украины со стороны ЕС в размере 90 миллиардов евро. Выступая перед студентами, премьер подчеркнул, что изначально выступал против предоставления займа Киеву и даже не участвовал в обсуждении. Однако он считает, что блокировать уже принятое решение было бы неправильно.
