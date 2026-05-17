Санкции ЕС против главы Мариупольского театра рассмешили всю труппу

МАРИУПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Санкции Евросоюза, введенные против рэпера Тимати и против генерального директора Мариупольского театра, рассмешили всю труппу последнего, рассказал РИА Новости фигурант данных рестрикций, руководитель Мариупольского драматического театра Игорь Солонин.
«Насколько я знаю, половина коллектива в “Миротворце”… Я недавно новость прочитал, над которой театр смеялся целую неделю. Почему-то меня, там Тимати, руководителя шахматной ассоциации Российской Федерации, ЕС внесли в пакет санкционного списка…», — сказал Солонин.
Руководитель театра сообщил, что киевский режим периодически пополняет свои санкционные списки актерами и сотрудниками Мариупольского драмтеатра, о чем они ему и сообщают.
«Они приходят, говорят: “Поздравьте, мы на Миротворце!” Я говорю, поздравляю… Получается, с Тимати попал в санкционный список Евросоюза. Да что у меня может измениться? У меня что, счета или недвижимость за рубежом? Ну настроение ЕС мне точно поднял. Посмеялись», — заключил директор.
ЕС включил в 20-й санкционный пакет против России гендиректора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина.