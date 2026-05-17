Собянин: 12 строителей ранены при атаке дронов у проходной МНПЗ

12 человек получили ранения возле проходной Московского НПЗ при попадании беспилотников, в основном пострадала смена строителей.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Технологический процесс на заводе не прерывался. Кроме того, зафиксированы повреждения трёх домов.
«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей», — написал мэр.
Ранее в Истринском округе Подмосковья обломки беспилотников повредили многоквартирный и шесть частных домов, пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь.