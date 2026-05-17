Постпред Полянский прокомментировал председательство Швейцарии в ОБСЕ

Полянский: председательство Швейцарии в ОБСЕ недотягивает до беспристрастности.

ЖЕНЕВА, 17 мая — РИА Новости. Председательство Швейцарии в ОБСЕ недотягивает до беспристрастности, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский.

«На фоне других западных государств, особенно на фоне недавних председательств, в частности Финляндии, швейцарцы, конечно, смотрятся очень хорошо. Но все относительно, они недотягивают все равно до того минимального стандарта, когда бы мы сказали, что председательство беспристрастное, как оно должно быть», — сказал постпред.

По мнению дипломата, Швейцария «не хочет выбиваться из западного лагеря и из группы поддержки ЕС», так как им «не хватает влияния или смелости».

При этом он отметил, что Швейцария как председатель организации в этом году не позволяет игнорировать правило консенсуса. По его словам, большинство других мероприятий в ОБСЕ — это набор монологов, а «Швейцария пытается продвигать какие-то мероприятия, которые все-таки подразумевают какой-то диалог, что уже много».

«Они все равно, если их сравнить с другими, ведут себя более равноудаленно, стараются во всяком случае. Где-то они спохватились в какой-то момент, когда чуточку перешли, так сказать, какую-то линию, стараются делать так, чтобы сохранить какие-то мосты с нами», — отметил Полянский.

