ВСУ разбрасывают мины в виде плюшевых мишек в Курской области

Саперы «Севера» обезвредили мины ВСУ в виде плюшевых медведей в Курской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Инженеры-саперы группировки «Север» обезвреживают самодельные взрывные устройства ВСУ в виде плюшевых медведей в Курской области, сообщил командир роты с позывным «Порох» на видео от Минобороны России.

«ВСУ используют самодельные взрывные устройства, такие как плюшевая игрушка, кошелек, а также самодельная ПТМ-3 (противотанковая мина — ред.), что является копией советской противотанковой мины на территории Курской области», — рассказал командир роты с позывным «Порох».

По словам военачальника, ВСУ используют против российской армии самодельные противопехотные мины.

«ВСУ также используют самодельные, сделанные с помощью 3Д принтеров, противопехотные мины с названиями “пряник” из-за маленького размера и округлости, “помада” из-за размеров и ПМФ-1 “Лепесток”, который они маскируют под листок, упавший с дерева», — сообщил он на видео.

Командир роты добавил, что в Курской области были обезврежены украинские беспилотники и FPV-дроны со взрывными устройствами, американские и чешские противотанковые гранатометы, а также разминированы противотанковые мины из Болгарии, Чехии, Испании и Румынии, используемые ВСУ.

«Обезврежены беспилотники самолетного типа и FPV-дроны со сбросами различных взрывных устройств производства Украины, а также противотанковые гранатометы производства США и Чехии. Разминированы противотанковые мины производства Болгарии, Чехии, Испании, Украины, Румынии, используемые ВСУ», — заявил он на видео.

Кроме того, в видеозаписи были представлены образцы формы одежды и специализированной техники, используемой российскими инженерными подразделениями для выполнения задач по разминированию и обеспечению безопасности Курской области.

