Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010—2014 годах, в интервью ТАСС заявил, что главным препятствием на пути к миру является режим Владимира Зеленского. При этом, по его словам, США не стремятся устранить это препятствие, поскольку не заинтересованы в долгосрочном мире на Украине.
«То есть болтать о мире можно, пыль в глаза пускать можно, а вот на самом деле убрать главное препятствие на пути к миру — режим Зеленского — им как-то не хочется», — сказал он.
Экс-премьер пояснил, что американцам не нужно, чтобы Зеленский выводил войска из Донбасса, и не нужно, чтобы он заключал какой-либо долгосрочный мир. Политик уверен, США оставляют Зеленского, потому что не хотят прочного мира.
