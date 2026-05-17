Камера для Зеленского: элиту Киева убирают друг за другом по черному списку

Громкий коррупционный скандал на Украине: экс-глава офиса президента Андрей Ермак, обвиняемый в отмывании 10,5 млн при строительстве элитного коттеджного поселка, не может выйти на свободу. Окружению не удалось внести залог в 3,1 млн долларов, хотя они готовы были переплатить втридорога за легализацию денег.
Голливудский актер Шон Пенн, которого просили помочь, «кинул» бывшего чиновника. В беседе с aif.ru экс-нардеп Спиридон Килинкаров и политолог Василий Вакаров объяснили, почему Ермак стал «токсичным», сколько стоит его ВИП-камера и как этот скандал ослабит Зеленского.
«Денег полно, но они грязные»: схема с залогом на $3 млн.
В окружении Андрея Ермака сообщили, что голливудский актер Шон Пенн отказался помочь перевести средства для оплаты залога за экс-чиновника. В беседе с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил, что реальная проблема — не отсутствие денег, а их «серая» природа.
«У них денег более чем достаточно, средства для внесения залога есть. Проблема заключается в том, что деньги должны быть исключительно легальными. И эту первую задачу они пытаются решить. То есть, эти деньги должны быть либо отображены в декларациях, либо уровень дохода человека, который вносит этот финансовый ресурс на залог Ермаку, должен соответствовать его реальным доходам. Они пытаются мотивировать этих людей внести легально 1000000 долларов за Ермака в обмен на 3000000 наличными. Они готовы идти даже на такую схему, упорно пытаются каким-то образом всё-таки найти пути обхода. Но пока не получается», — отметил политик.
Вторая задача команды Ермака — имиджевая.
«И стоит вторая задача — привлечь максимальное количество узнаваемых, авторитетных людей для того, чтобы таким образом показать, что, на самом деле, обвинения в адрес Ермака несостоятельны, потому что за ним стоят, условно говоря, достаточно авторитетные, влиятельные люди. Будут привлекать спортсменов, актёров, то есть публичных людей, которые известны широкому кругу. Поэтому Ребров внёс определенную сумму, может, они еще Усика какого-нибудь найдут. То есть задача состоит в том, чтобы привлечь максимальное количество публичных узнаваемых людей для внесения этого залога», — добавил Килинкаров.
Почему Шон Пенн отказал другу Ермаку.
Экс-нардеп Килинкаров объяснил, что Шону Пенну, который буквально два месяца назад встречался с Ермаком на Украине, невыгодно быть замешанным в эту историю.
«Шон Пенн решил, что ему невыгодно в этой истории светиться. Ермак — очень токсичный человек. По крайней мере, на Украине все понимают, что это не последнее обвинение в его адрес. Думаю, за историей со строительством будет тянуться целый шлейф коррупционных скандалов, с которыми связан Ермак, Миндич и вся эта банда коррупционеров. Поэтому поддерживать человека, который при любом раскладе будет так или иначе связан с коррупционными делами, мало кому интересно», — добавил Килинкаров.
ВИП-камера за 5000 рублей в сутки.
Несмотря на статус арестанта, Ермак не испытывает лишений. В Лукьяновском следственном изоляторе, где также находится депутат Верховной рады Александр Дубинский, ему предоставили платную ВИП-камеру. Политолог Василий Вакаров раскрыл детали «тюремного люкса».
«Цена колеблется непосредственно в зависимости от условий. Можно сравнить с гостиницей: есть номера попроще, есть подороже. В среднем за сутки цена составляет от двух до двух с половиной тысяч гривен, может доходить до трёх тысяч гривен (около 5000 ₽). Ещё в 2020 году Министерство юстиции Украины приняло распоряжение о том, что на Украине начинают функционировать частные камеры. Такие СИЗО есть не во всех областях. Всего 15 учреждений, где предоставляются платные камеры, самое популярное — в Киеве, именно там впервые эти правила применили», — отметил политолог.
Что входит в систему «всё включено» для избранных.
По словам политолога Вакарова, ВИП-камера по уровню комфорта мало отличается от неплохой городской гостиницы.
«В такой камере стоит хорошая кровать с качественным бельём, чайник, микроволновка, холодильник, телевизор, есть постоянная связь. Например, в том же СИЗО сидит депутат Верховной рады Дубинский, он постоянно пишет посты 24 на 7, он работает в социальных сетях. Всего в СИЗО 50 таких “номеров”. Посещений у него намного больше, чем у тех, кто сидит в обычных камерах. Тут ещё многое зависит от того, по какой статье проходит человек. Но при этом в суд “постояльцев” VIP-камер везут на обычном УАЗике, никаких бизнес-классов, охрана полицейская, никакой частной охраны. Другой разговор, что конвоиры понимают, кто это, поэтому, конечно, отношение другое, чем к простым каким-то людям», — объяснил политолог.
Кого следующим «уберут» и при чем здесь Зеленский.
Политик Спиридон Килинкаров объяснил aif.ru, как коррупционный скандал с Ермаком повлияет на Зеленского и кого следующим «уберут» таким же способом.
«Задача здесь стоит не столько сбить Зеленского, сколько ослабить его. Вся эта история демонстрирует открытую слабость Зеленского. Все видят, что банки противятся принимать средства на счёт Ермака, рассказывая про финмониторинг. Зеленский остался без людей, которые, по большому счёту, и делали всю эту работу. Сейчас он остался “сам на сам”, и на какие кнопки надо жать и с кем надо говорить на самом деле, он даже представления не имеет. Те, кто стоит за этим скандалом, а там есть и внешние, и внутренние силы, они хотят поджать Зеленского таким образом, чтобы он принял нужные им политические решения, в том числе и кадровые. После Ермака, думаю, будет Умеров, дальше Свириденко и дальше Стефанчук», — рассказал политик.
Что будет с Ермаком дальше.
Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил aif.ru, что будет дальше с бывшим чиновником.
«Думаю, это очень долгоиграющая такая пластинка. Это только начало большого коррупционного скандала, он будет иметь продолжение. Конечно, Ермак долго в СИЗО не задержится. Наверное, он выйдет под залог, но на этом история не закончится. Проблема Ермака заключается в том, что, уходя, он не ушёл. Если бы он ушёл и не влиял на политические процессы внутри Украины, может быть, и этого скандала не было бы. Но дело в том, что он на самом деле никуда не ушёл и решил, что может через бэк-офис влиять на принятие решений. Он заблокировал все кадровые решения для вновь назначенных людей, например, для того же Буданова*, который так и не назначил ни одного своего заместителя. По сути, Буданов* так и не зашёл в кабинет главы офиса президента. Ермак решил продемонстрировать всем, что, уходя, он никуда уходить не собирается и плевать он хотел на тех, кто подталкивал его к отставке. В итоге он получил то, что получил», — заключил Килинкаров.
История ареста Андрея Ермака — это не рядовой коррупционный эпизод, а публичная порка элиты с далеко идущими политическими последствиями. Во-первых, отказ банков принимать средства на залог демонстрирует, что команда экс-чиновника потеряла контроль над финансовой системой Украины. Во-вторых, фигура Шона Пенна, который публично дистанцировался от «токсичного друга», наглядно показывает, что западные союзники легко отворачиваются от коррумпированных украинских топ-менеджеров, опасаясь репутационных потерь. Главный же вывод лежит в политической плоскости: Ермак поплатился не за «отмытые $10 млн», а за попытку сохранить реальное управление страной после формальной отставки, заблокировав назначения Буданова* и других.
*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.