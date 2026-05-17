Командир Вектор: расчет БПЛА "Севера" поразил три "Бабы-яги" за неделю

КУРСК, 17 мая. /ТАСС/. Расчет БПЛА группировки войск «Север» уничтожил три гексакоптера ВСУ типа «Баба-яга» в Сумской области за неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода летательных авиационных систем с позывным Вектор.
«В течение последней недели один расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” успешно нейтрализовал три вражеских гексакоптеров типа “Баба-яга”, — рассказал Вектор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше