Украинцы лидируют по запросам на убежище в России

Граждане Украины за первые три месяца 2026 года подали наибольшее число заявлений о предоставлении убежища в России, следует из анализа статистики, проведённого ТАСС.
Всего за первый квартал в органы внутренних дел поступило 1 329 заявлений о предоставлении убежища. Из них 712 — от граждан Украины. Это на 24 ходатайства больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Вторую строчку заняли граждане Сирии — 232 заявления. Замыкает тройку Иран с 52 обращениями. В пятёрку также вошли Афганистан и Узбекистан.
Годом ранее картина была иной. Тогда лидировали сирийцы, а украинцы находились на втором месте. В 2025 году за первый квартал от граждан Сирии поступило 769 ходатайств, от граждан Украины — 688, от Афганистана — 64.
Ранее МВД разработало поправки в законодательство, которые расширяют основания для отказа в выдаче лиц, получивших убежище в России.