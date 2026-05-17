Власти КНР сочли российско-китайские отношения плодотворными: торговля между странами идет успешно уже 16 лет

Вице-премьер Госсовета КНР Гоцин назвал Китай крупнейшим торговым партнером РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российско-китайские отношения демонстрируют устойчивость. КНР остается главным торговым партнером РФ на протяжении уже 16 лет. С таким заявлением выступил вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Он сообщил, что контакты между странами развиваются под руководством президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам вице-премьера Госсовета Китая, отношения носят характер всеобъемлющего партнерства. Они функционируют на высоком уровне, заверил спикер.

«Китай остается крупнейшим торговым партнером России на протяжении 16 лет подряд», — напомнил Чжан Гоцин.

Владимир Путин на следующей неделе отправится в КНР с официальным визитом. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов.

