"Играют в опасную игру". В США ужаснулись действиям ЕС на Украине

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вооружая Украину и проявляя агрессию в отношении России, Запад не понимает, насколько это рискованно, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
«Европейцы усиливают поддержку украинцев, предоставляя им более качественные разведданные, более совершенные беспилотники и так далее. Если европейцы думают, что с помощью этой стратегии они смогут выбить Россию из числа великих держав, то они заблуждаются», — отметил он.
При этом Миршаймер выразил удивление, что западные политики не осознают, какому риску подвергают свои государства.
«На Западе забыли, что мы живем в ядерном мире, что Россия — ядерная держава, и с ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют», — пояснил профессор.