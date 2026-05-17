"Играют в опасную игру". В США ужаснулись действиям ЕС на Украине

Профессор Миршаймер: Запад проявляет опасное легкомыслие в отношение России.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вооружая Украину и проявляя агрессию в отношении России, Запад не понимает, насколько это рискованно, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

«Европейцы усиливают поддержку украинцев, предоставляя им более качественные разведданные, более совершенные беспилотники и так далее. Если европейцы думают, что с помощью этой стратегии они смогут выбить Россию из числа великих держав, то они заблуждаются», — отметил он.

При этом Миршаймер выразил удивление, что западные политики не осознают, какому риску подвергают свои государства.

«На Западе забыли, что мы живем в ядерном мире, что Россия — ядерная держава, и с ней нельзя делать все, что вздумается, оставаясь безнаказанным. Я очень удивлен, насколько западные элиты не понимают, в какую опасную игру они играют», — пояснил профессор.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше