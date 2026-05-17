СМИ пишут об угрозе финансирования безопасности в бальном зале Белого дома

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Финансирование обеспечения безопасности в бальном зале Белого дома за счет федеральных средств оказалось под угрозой, передает агентство Рейтер.
Республиканцы в сенате США 6 мая вынесли на обсуждение законопроект, который предусматривает выделение около 1 миллиарда долларов на модернизацию системы безопасности для бального зала.
«Официальное лицо из сената (парламентарий сената — ред.) в субботу вычеркнуло финансирование безопасности… из крупного пакета расходов, поставив под угрозу попытки республиканцев потратить деньги налогоплательщиков на спорный проект», — говорится в сообщении агентства.
Трамп ранее озвучивал стоимость строительства бального зала в пределах от 300 до 400 миллионов долларов. Потом он сообщил, что под помещением зала будет также оборудован новый защищенный бункер.
После вступления в должность Трамп начал масштабный ремонт в Белом доме, добавил отделку золотом. Из разных ведомств в резиденцию были доставлены антикварные предметы, которые пришлись по вкусу американскому лидеру. Чтобы построить новый бальный зал, президент частично снес Восточное крыло.