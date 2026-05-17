МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов и публикаций украинских волонтеров показали, что из-за колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ вынуждено перебрасывать на данный участок фронта отдельные “элитные” подразделения», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, киевское командование направило в регион 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 130-й отдельный разведывательный батальон и 10-ю горно-штурмовую бригаду из ДНР.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка «Север». Только за минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.