Китай остается крупнейшим торговым партнером России, заявил Чжан Гоцин

ХАРБИН (Китай), 17 мая — РИА Новости. Китай остается крупнейшим торговым партнером России на протяжении 16 лет подряд, заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на церемонии открытия X Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

«Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху функционируют на высоком уровне и демонстрируют устойчивый прогресс, принося плодотворные результаты в сотрудничестве в различных областях», — заявил Чжан Гоцин.

По его словам, «это внесло больше стабильности и определенности в изменчивую международную ситуацию».

«Китай остается крупнейшим торговым партнером России на протяжении 16 лет подряд», — указал китайский вице-премьер.

Он отметил, что стороны реализуют ряд крупных проектов, быстро развивается трансграничное транспортное сообщение, новые области сотрудничества демонстрируют многообещающие результаты, углубляется сотрудничество между северо-востоком Китая и Дальним Востоком России.

Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО проходит в китайском Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало «Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода».

