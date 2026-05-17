Два дня поисков Усольцевых результатов не дали

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Два дня поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых результатов не дали, спасатели прошли еще 12 квадратных километров леса, сообщил Красноярский поисково-спасательный отряд.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В пятницу краевые спасатели вновь выехали на место пропажи семьи: в первый день они обследовали четыре курумника на высоте почти в 1 тысячу метров и прошли вниз по склону девять квадратных километров.
«Шестнадцатого мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжили поиски трех человек в районе деревни Кутурчин. За сутки спасателями было обследовано 11 километров подъездов к тропам, 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка», — говорится в сообщении в канале спасателей на платформе «Макс».
Отряд уточнил, что поиски результатов не дали.
Семья Усольцевых пропала недалеко от Кутурчина 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября объявил, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.