В Истре дрон повредил многоквартирный и шесть частных домов

В подмосковной Истре беспилотники повредили один многоквартирный и шесть частных домов. В результате случившегося травмы получили четыре человека. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В своём канале на платформе «Макс» он написал, что в Истре были попадания БПЛА в жилые здания: многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным сведениям, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем им оказывается медицинская помощь.
Ранее Воробьев сообщал, что в Химках после удара дрона по частному дому погибла женщина. Под завалами остаётся ещё один человек. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают спасатели и все оперативные службы.
Читайте материал по теме: Дроны атаковали жилые кварталы Химок, Мытищ и Истры.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.