В Истре дрон повредил многоквартирный и шесть частных домов

В подмосковной Истре беспилотники повредили один многоквартирный и шесть частных домов.

В подмосковной Истре беспилотники повредили один многоквартирный и шесть частных домов. В результате случившегося травмы получили четыре человека. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В своём канале на платформе «Макс» он написал, что в Истре были попадания БПЛА в жилые здания: многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным сведениям, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем им оказывается медицинская помощь.

Ранее Воробьев сообщал, что в Химках после удара дрона по частному дому погибла женщина. Под завалами остаётся ещё один человек. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают спасатели и все оперативные службы.

Дроны атаковали жилые кварталы Химок, Мытищ и Истры.

