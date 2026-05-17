В Истре дрон повредил многоквартирный и шесть частных домов

В своём канале на платформе «Макс» он написал, что в Истре были попадания БПЛА в жилые здания: многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным сведениям, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем им оказывается медицинская помощь.